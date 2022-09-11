В МО РФ сообщили о срыве контрнаступления ВСУ на Купянском направлении

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, Globallookpress

Вблизи населенного пункта Сеньково в Купянском районе Харьковской области бойцы ВСУ попытались скрытно навести переправу через реку Оскол. Однако их заметил экипаж ударного вертолета Ми-35.

Доложив о противнике и оценив обстановку, экипаж вертолета ударил по противнику. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В итоге украинским войскам не позволили навести переправу. Были сорваны планы ВСУ по продвижению в глубину обороны российских войск.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры переброски техники и личного состава в Харьковскую область. В этом задействованы транспортные и ударные вертолеты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.