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В Энергодаре сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ на подконтрольную РФ территорию Запорожья

Алексей Курильченко
10:56 01.09.2022
По данным Александра Волги, прибытие миссии в Энергодар ожидается в течение часа.
В Энергодаре сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ на подконтрольную РФ территорию Запорожья
© Фото: rafaelmgrossi, twitter
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Миссия МАГАТЭ прошла контрольно-пропускной пункт в Васильевке и находится на территории Запорожской области, подконтрольной Вооруженным силам России. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

«Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную РФ территорию Запорожской области, где запланировано посещение АЭС. Прибытие ожидается в течение часа, группа прошла КПП в Васильевке», - сообщил Волга в Telegram.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли несколько попыток высадить десант у Запорожской АЭС. По данным оборонного ведомства, Украина пыталась сорвать визит миссии МАГАТЭ.

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