Уничтожение украинских диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС, ведется с привлечением вертолетов
Сегодня утром стало известно, что украинские войска попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию.
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Уничтожение украинских диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС, ведется с привлечением вертолетов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Как уточняется, подразделения Росгвардии, которые осуществляют охрану станции, а также подошедшие на усиление подразделениями ВС РФ блокировали диверсантов.
«В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации», - заявили в МО РФ.
Сегодня утром стало известно, что украинские войска попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Для этого две группы диверсантов (до 60 человек) на лодках высадились у водохранилища в трех километрах от объекта.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.