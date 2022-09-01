Армия Уничтожение украинских диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС, ведется с привлечением вертолетов Сегодня утром стало известно, что украинские войска попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Уничтожение украинских диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС, ведется с привлечением вертолетов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Как уточняется, подразделения Росгвардии, которые осуществляют охрану станции, а также подошедшие на усиление подразделениями ВС РФ блокировали диверсантов. «В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации», - заявили в МО РФ. Сегодня утром стало известно, что украинские войска попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Для этого две группы диверсантов (до 60 человек) на лодках высадились у водохранилища в трех километрах от объекта. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика