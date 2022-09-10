El Mundo: Испания примет к себе украинских военных на обучение

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Испания вскоре планирует начать обучение украинских военнослужащих на своей территории. Предполагается, что большая часть занятий пройдет в Сарагосе. Ранее туда уже прибыли для лечения не менее 600 бойцов ВСУ.

Украинских солдат обучат использованию танков, ракетных систем, военной медицине и саперным работам. Об этом сообщила газета El Mundo.

Для обучения задействуют то же вооружение, которое затем будет использовано, а также тренажеры и транспорт испанской армии.

Напомним, недавно стало известно, что Испания планирует передать официальному Киеву батарею ПВО и необходимые к ней боеприпасы. Также отправят бронетехнику, боеприпасы, зимнее обмундирование и дизельное топливо.