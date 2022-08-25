Испания планирует передать Украине системы ПВО

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Испания планирует передать официальному Киеву батарею ПВО и необходимые к ней боеприпасы. Отправка Мадридом военной помощи будет первой столь существенной с момента начала спецоперации ВС РФ по защите мирных жителей Донбасса.

Кроме того, Испания собирается передать ВСУ бронетехнику, боеприпасы, зимнее обмундирование и дизельное топливо, сообщает CNN. В Минобороны страны также подтвердили, что планируют обучать украинских военнослужащих на территории третьих стран.

Если Испания только объявила о своих намерениях помогать Украине, то власти Германии сообщили, что уже испытывают проблемы со снабжением своей армии. В этом ранее призналась министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. На фоне постоянных отправок вооружений ВСУ арсеналы бундесвера опустели.