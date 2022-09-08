Минфин предложил разрешить россиянам инвестировать пенсионные накопления
Министерство финансов России предложило передать пенсионные накопления в собственность россиян, предоставив право инвестировать средства по своему выбору. Об этом в четверг сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства и Центробанка.
Предполагается, что под «приватизацию» могут попасть накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, но замороженные с 2014 года. Сейчас их можно лишь перевести из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.
Напомним, два года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий так называемую заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.
С 2014-го отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в стразовую часть, то есть идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.