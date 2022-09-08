Минфин предложил разрешить россиянам инвестировать пенсионные накопления

Предполагается, что под «приватизацию» могут попасть накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, но замороженные с 2014 года.

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Министерство финансов России предложило передать пенсионные накопления в собственность россиян, предоставив право инвестировать средства по своему выбору. Об этом в четверг сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства и Центробанка.

Предполагается, что под «приватизацию» могут попасть накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, но замороженные с 2014 года. Сейчас их можно лишь перевести из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.

Напомним, два года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий так называемую заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

С 2014-го отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в стразовую часть, то есть идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.