США в ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
Страна намерена представить соответствующую резолюцию.
© Фото: West Coast Surfermoodboard, globallookpress
США в сентябре намерены представить в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет. Об этом сообщила вице-президент Камала Харрис.
«В апреле я объявила о том, что наша страна не будет проводить испытания разрушительных противоспутниковых ракет прямого взлета»,— заявила политик.
Мораторий на испытания противоспутникового оружия власти США объявили еще в апреле 2022 года. По словам Харрис, Америка планирует установить новые нормы работы в космосе.
Напомним, 15 ноября прошлого года российские военные успешно провели испытание, в результате которого поразили недействующий космический аппарат «Целина-Д». Он находился на орбите с 1982 года.