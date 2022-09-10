США в ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет

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США в сентябре намерены представить в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет. Об этом сообщила вице-президент Камала Харрис.

«В апреле я объявила о том, что наша страна не будет проводить испытания разрушительных противоспутниковых ракет прямого взлета»,— заявила политик.

Мораторий на испытания противоспутникового оружия власти США объявили еще в апреле 2022 года. По словам Харрис, Америка планирует установить новые нормы работы в космосе.

Напомним, 15 ноября прошлого года российские военные успешно провели испытание, в результате которого поразили недействующий космический аппарат «Целина-Д». Он находился на орбите с 1982 года.