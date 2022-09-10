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Мощный тайфун «Муйфа» движется в сторону Тайваня и Японии

Сергей Лебедев
07:36 10.09.2022
Сейчас давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей.
Мощный тайфун «Муйфа» движется в сторону Тайваня и Японии
© Фото: NOAAZUMAPRESS, globallookpress
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В сторону Тайваня и японской префектуры Окинава идет тайфун «Муйфа». Предполагается, что он вплотную приблизится к этим регионам в середине следующей недели.

Об этом со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии сообщает РИА Новости. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей.

Отметим, ранее тайфун «Хинамнор» затопил 186 домов в 19 населенных пунктов Приморья. Также было повреждено 26 мостов.

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