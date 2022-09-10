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В Мурманске для экскурсий откроется десантный корабль «Иван Грен»

Сергей Лебедев
07:09 10.09.2022
Он прибыл в рамках акции Министерства обороны России «Сила в правде».
В Мурманске для экскурсий откроется десантный корабль «Иван Грен»
© Фото: Минобороны России
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В минувшую пятницу в Мурманске пришвартовался большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен». В город-герой он прибыл в рамках акции Министерства обороны России «Сила в правде», чтобы поддержать военнослужащих, героически выполняющих свой долг в спецоперации в Донбассе и на Украине.

Сегодня корабль будет открыт для всех желающих. Посетители смогут ознакомиться с историей Северного флота, уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны и увидеть военные трофеи.

Кроме того, на причале Морского вокзала работает выставка военной техники и полевая кухня. А перед зрителями выступил ансамбль песни и пляски Северного флота.

Большой десантный корабль «Иван Грен» совершает масштабный поход по городам и посёлкам Крайнего Севера и Арктики. Плавание продлится до октября.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, что в конце августа большой десантный корабль «Иван Грен» отправился в поход по Северному морскому пути в рамках акции «Сила в правде» в поддержку спецоперации. Он отплыл из Североморска в День Государственного флага России.

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