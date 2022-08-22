БДК «Иван Грен» отправился в поход из Североморска в поддержку ВС РФ

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Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» отправился в поход по Северному морскому пути в рамках акции «Сила в правде» в поддержку ВС РФ и спецоперации на Украине. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Иван Грен» - участник Главного военно-морского парада, отплыл из Североморска в День Государственного флага России.

«Главное, что мы хотим сказать этой акцией - это то, что мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции», - заявил в ходе церемонии отплытия корабля заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Экипаж «Ивана Грена» вместе с военным оркестром и ансамблем Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершит агитпоход по приморским городам и поселкам Крайнего Севера и российской Арктики. Плавание корабля продлится до начала октября.

Первым пунктом остановки 24 августа станет самый южный порт Мурманской области на Белом море – Кандалакша. Все желающие смогут взойти на борт и ознакомиться с историей Северного флота, уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. Также гости корабля смогут узнать о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине, и увидеть военные трофеи.

После посещения Архангельска и арктического поселка Белушья Губа на Новой Земле корабль вернется в Североморск. С 19 сентября начнется второй этап похода уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России – поселка Диксон. Далее «Иван Грен» поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.