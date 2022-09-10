В сгоревшем в Уфе торговом центре были выявлены более 50 нарушений пожарной безопасности

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В сгоревшем минувшим вечером уфимском торговом центре «Меркурий» были выявлены 56 нарушений требований противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В феврале 2022 года по согласованию с прокуратурой на объекте защиты ТРЦ "Меркурий", находящемся по ул. Кольцевая в Уфе, проведена внеплановая проверка по пожарной безопасности. По результатам проверки на объекте защиты выявлено 56 нарушений требований пожарной безопасности», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Основные нарушения касались работ систем сигнализации и оповещения, а также управления эвакуацией в случае пожара. Ответственный был оштрафован, добавили в пресс-службе.

Огонь в торговом центре вспыхнул накануне. По словам пожарных, сначала загорелся третий этаж здания, после чего пламя охватило кровлю. Локализовать возгорание удалось на площади в 5,4 тыс. кв. метров. К этой минуте открытое горение ликвидировано.