Пожар в уфимском ТРЦ локализован на площади в 5,4 тыс. кв. метров

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Пожар в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе локализован на площади в 5400 метров. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

Инцидент произошел в десятом часу вечера. Со слов Латыпова, огонь вспыхнул на третьем этаже ТРЦ и быстро распространился на кровлю здания. К месту возгорания прибыли десятки единиц специальной техники и свыше 80 человек личного состава противопожарных подразделений города.

Сообщается, что в полыхающем здании посетителей нет, однако точные данные о возможных пострадавших еще не поступали. Известно, что на одном из этажей торгового комплекса был расположен контактный зоопарк. В клетках содержались еноты, лисы, обезьяны, совы и другие питомцы. Пожарными из огня эвакуированы 56 животных.