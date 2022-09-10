Пожар в уфимском ТРЦ локализован на площади в 5,4 тыс. кв. метров
Пожар в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе локализован на площади в 5400 метров. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан Марат Латыпов.
Инцидент произошел в десятом часу вечера. Со слов Латыпова, огонь вспыхнул на третьем этаже ТРЦ и быстро распространился на кровлю здания. К месту возгорания прибыли десятки единиц специальной техники и свыше 80 человек личного состава противопожарных подразделений города.
Сообщается, что в полыхающем здании посетителей нет, однако точные данные о возможных пострадавших еще не поступали. Известно, что на одном из этажей торгового комплекса был расположен контактный зоопарк. В клетках содержались еноты, лисы, обезьяны, совы и другие питомцы. Пожарными из огня эвакуированы 56 животных.