Члены ЕС не смогли договориться о предельной цене на российский газ

Ранее власти США заявили, что будут наказывать компании и физические лица, покупающие российскую нефть свыше установленных ценовых ограничений.

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Страны Евросоюза не смогли договориться о введении ценовых ограничений на покупку российского газа. С таким заявлением по итогам внеочередного заседания министров энергетики стран союза заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

«Никаких решений не принято», - заявила Симсон в беседе с Guardian.

При этом она указала на прибыль, получаемую Россией от продажи газа в ЕС, и добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам официальной Москвы.

Идея о введении потолка цен на российские энергоносители возникла в конце августа. Ряд стран Евросоюза выступили с подобной инициативой, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Однако, уже на этапе обсуждения инициативы мнения разделились. Тогда как страны Прибалтики и Польша поддержали введение потолка, зависимые от российского газа и проводящие более взвешенную политику, Венгрия и Австрия заявили, что не могут себе этого позволить.

Президент Владимир Путин, комментируя очередные антироссийские инициативы коллективного Запада напомнил, что Брюссель не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия.