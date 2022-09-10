Члены ЕС не смогли договориться о предельной цене на российский газ
Страны Евросоюза не смогли договориться о введении ценовых ограничений на покупку российского газа. С таким заявлением по итогам внеочередного заседания министров энергетики стран союза заявила еврокомиссар Кадри Симсон.
«Никаких решений не принято», - заявила Симсон в беседе с Guardian.
При этом она указала на прибыль, получаемую Россией от продажи газа в ЕС, и добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам официальной Москвы.
Идея о введении потолка цен на российские энергоносители возникла в конце августа. Ряд стран Евросоюза выступили с подобной инициативой, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Однако, уже на этапе обсуждения инициативы мнения разделились. Тогда как страны Прибалтики и Польша поддержали введение потолка, зависимые от российского газа и проводящие более взвешенную политику, Венгрия и Австрия заявили, что не могут себе этого позволить.
Президент Владимир Путин, комментируя очередные антироссийские инициативы коллективного Запада напомнил, что Брюссель не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия.