Мотопараплан совершил жесткую посадку в Ивановской области

В результате происшествия есть пострадавший, сообщили в МЧС.

© Фото: Rainer F. Steussloff, Intro, Global Look Press

Мотопараплан совершил жесткую посадку в Кинешме Ивановской области. В результате происшествия есть пострадавший, сообщили в главке МЧС по региону.

Информация об инциденте вблизи улицы Текстильная поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.55 10 сентября. К ликвидации происшествия привлекались 4 единицы техники и 10 человек, в том числе от МЧС - 2 единицы техники и 5 человек.

«Имеется пострадавший», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье при посадке опрокинулся вертолет Ми-8. На борту находилось четыре человека, один из них пострадал.