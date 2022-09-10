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Politico: союзники в Восточной Европе стали «головной болью» для США

Анна Касаткина
21:59 10.09.2022
Вашингтон решил выделять союзникам по НАТО гранты для покупки военного оборудования, пишет издание.
Politico: союзники в Восточной Европе стали «головной болью» для США
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Истощение запасов вооружения в восточноевропейских стран стало головной болью для США. Вашингтон решил выделять союзникам по НАТО гранты для покупки военного оборудования, пишет издание Politico.

«Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО», - сообщает издание.

Уточняется, что данная мера должна развеять опасения союзников, особенно в Прибалтике, что они стали более уязвимыми после отправки своих вооружений на Украину. В то же время восточноевропейские страны продолжают избавляться от советской техники, направляя ее Киеву, добавляет издание.

Ранее власти стран Прибалтики и Восточной Европы попросили Соединенные Штаты расширить свое военное присутствие в регионе, а также нарастить оборонное производство для реализации ранее заключенных контрактов на поставки вооружения.

На неделе о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней страна заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Она составит более двух миллиардов долларов, уточнил он.

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