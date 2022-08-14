Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия

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Власти стран Прибалтики и Восточной Европы просят США расширить свое военное присутствие в регионе. Для реализации ранее заключенных оборонных контрактов союзники на восточном фланге НАТО призывают Вашингтон нарастить оборонное производство.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары - это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <...> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», - утверждает в интервью изданию The Washington Post канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Что касается Польши, то там рассчитывают на конкретные виды вооружений от Пентагона. Варшава ожидает заказанные ранее ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. Газета отмечает, что громче всех звучат голоса тех стран, которые активно поставляли вооружение из своих запасов на Украину, опустошив собственные военные склады.

Накануне Соединенные Штаты заявили о намерении расширить военный контингент в Европе, направив туда около 260 военнослужащих. Отмечается, что пребывание американских солдат в Европе будет временным. Сроки отправки и место назначения не уточняются.