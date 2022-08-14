В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия

Ян Брацкий
11:33 14.08.2022
Многие из этих стран активно поставляли вооружение киевскому режиму, истощив собственные запасы.
Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия
© Фото: Tech. Sgt. Anthony Plyler, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Власти стран Прибалтики и Восточной Европы просят США расширить свое военное присутствие в регионе. Для реализации ранее заключенных оборонных контрактов союзники на восточном фланге НАТО призывают Вашингтон нарастить оборонное производство.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары - это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <...> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», - утверждает в интервью изданию The Washington Post канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Что касается Польши, то там рассчитывают на конкретные виды вооружений от Пентагона. Варшава ожидает заказанные ранее ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. Газета отмечает, что громче всех звучат голоса тех стран, которые активно поставляли вооружение из своих запасов на Украину, опустошив собственные военные склады.

Накануне Соединенные Штаты заявили о намерении расширить военный контингент в Европе, направив туда около 260 военнослужащих. Отмечается, что пребывание американских солдат в Европе будет временным. Сроки отправки и место назначения не уточняются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:33 В стране и мире
Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия
10:04 В стране и мире
Стрелявший по пассажирскому автобусу в Иерусалиме арестован
09:42 В стране и мире
Экспертиза ФБР опровергла версию Болдуина о самопроизвольном выстреле на съемках
08:26 В стране и мире
Запорожскую АЭС могут остановить из-за угрозы ядерной катастрофы
08:05 В стране и мире
Видео
В Австралии столичный аэропорт эвакуирован после стрельбы
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.