В общей сложности жители и гости столицы смогли посмотреть салют с 23 точек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Праздничные салюты озарили небо Москвы в честь Дня города. Сразу несколько площадок столицы порадовали москвичей красочным шоу.

Московское небо осветили более 30 тысяч залпов. В общей сложности жители и гости Москвы смогли посмотреть салют с 23 точек.

Традиционно больше всего зрителей этого яркого зрелища было в парке Победы на Поклонной горе, Парк Горького, Таганском парк, акватория Москвы-реки в районе Печатники и на Москворецкой набережной.

Сегодня, в День города, российский лидер Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске на ВДНХ самого большого в Европе колеса обозрения.