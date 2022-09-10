Удар по операторам «Байрактаров»: кадры работы изюмско-балаклейской группировки войск
Минобороны России показало видео, на котором артиллеристы изюмско-балаклейской группировки войск уничтожают операторов «Байрактаров» ВСУ из самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
В военном ведомстве отметили, что бойцы группировки проявили мужество и героизм, выполняя боевые задачи по уничтожению украинской бронетехники и артиллерии в ходе СВО.
Утверждается, что командир батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местоположение операторов беспилотников.
«По уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов “Байрактар” и личный состав из состава боевого охранения», - говорится в сообщении.
Ранее МО РФ опубликовало кадры работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск. На видео ТОС атакуют огнем выявленные вражеские позиции.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.