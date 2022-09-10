МО РФ: в ходе операции по переброске изюмско-балаклейской группировки войск по противнику наносилось мощное огневое поражение
Российские Вооруженные силы наносили мощное огневое поражение по силам противника в ходе переброски изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он отметил, что в ходе операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.
«В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», - сказал Конашенков.
По словам представителя военного ведомства, за трое суток проведения операции уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии.
Ранее Конашенков рассказал, что в районах Балаклеи и Чугуева в Харьковской области высокоточным оружием поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен».
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.