МО РФ: в ходе операции по переброске изюмско-балаклейской группировки войск по противнику наносилось мощное огневое поражение

ВС РФ ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Российские Вооруженные силы наносили мощное огневое поражение по силам противника в ходе переброски изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что в ходе операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

«В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», - сказал Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, за трое суток проведения операции уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии.

Ранее Конашенков рассказал, что в районах Балаклеи и Чугуева в Харьковской области высокоточным оружием поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.