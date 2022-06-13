Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 попало на видео
© Фото: ТРК "Звезда"
Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 в ходе спецоперации попало на видео. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России.
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Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 попало на видео
© Фото: ТРК "Звезда"
Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 в ходе спецоперации попало на видео. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России.
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