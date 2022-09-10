Материалы следствия: почему «Торнадо» является одним из самых жестоких нацбатов на Украине

Возбужденное против них уголовное дело уместилось в 80 томов. Участники получили на всех больше 70 лет тюрьмы, но сейчас они снова на свободе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Места для изощренных пыток они оборудовали прямо в подвалах школ и больниц... А своими зверскими преступлениям - наводили ужас на мирных жителей Донбасса. Похищения людей, изнасилования, мародерства. Все это о боевиках запрещенного в России нацбатальона «Торнадо». Одного из самых жестоких.

На Украине возбужденное против них уголовное дело уместилось в 80 томов. Участники получили на всех больше 70 лет тюрьмы. Но сейчас они снова на свободе. Свидетельства чудовищных преступлений «торнадовцев» - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Нацбат «Торнадо» создали в декабре 2014. Во главе этого батальона, который пошел войной на Донбасс, ставят Руслана Онищенко, ранее судимого за тяжкие преступления 5 раз. На его теле - татуировки с фашистской символикой. И хотя сам себя к нацистам не причисляет, в интервью украинским каналам из его уст неоднократно звучат угрозы в адрес жителей Донбасса.

Скандал вокруг «Торнадо» разгорается летом в 2015 году. Именно тогда появляются свидетельства многочисленных зверств бойцов нацбата в ЛНР. На кадрах, опубликованных Генпрокуратурой Украины тогда же, в 2015 году, первые показания тех, кто пострадал от беспредела «торнадовцев». Одну из пыточных боевики оборудовали в подвале школы в Лисичанске.

Уголовное дело, в котором 80 томов, 111 свидетелей и 13 потерпевших, рассматривали почти 2 года. Давление на суд колоссальное. Штурмовать здание суда, неоднократно, пытались «братья по оружию», неонацисты. Но подробности творимых «торнадовцами» бесчинств были слишком шокирующие. В их телефонах нашли даже видео с изнасилованием стариков и детей.

Нацистам батальона «Торнадо» дали 74 года тюрьмы на всех. В частности, Онищенко приговорили к 11-ти годам лишения свободы. Свою вину он так и не признал. С началом специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский принимает решение выпустить на свободу всех арестантов с военным прошлым.

Четверо боевиков «Торнадо» вышли на свободу еще в марте этого года, став бойцами украинской армии. На передовой сейчас и Даниил Ляшук, известный по прозвищу Моджахед, приговоренный к 10 годам тюрьмы за наиболее жестокие пытки. На свободе теперь и Онищенко. Получит ли он в руки оружие для участия в боевых действиях в Донбассе, пока неизвестно.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.