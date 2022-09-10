Армия Армия Армия

В ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США

15:15 10.09.2022
Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: mil.gov.ua, Wikimedia
Читайте нас на:

В ДНР удалось уничтожить украинскую 155-мм гаубицу М777 американского производства. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», - сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить два взвода реактивной и пять взводов вражеской ствольной артиллерии. Это произошло также в ДНР в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала СВО на Украине было уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1 929 беспилотников, 374 ЗРК, 4 870 танков и других боевых бронемашин, 830 РСЗО, 3 375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 432 единицы военной автоспецтехники.

В середине мая российское военное ведомство впервые опубликовало кадры уничтожения украинских гаубиц М777. На обнародованном видео вражеская техника была уничтожена российскими БПЛА и артиллерией. Оставшиеся в живых артиллеристы ВСУ начали спасаться бегством. 

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:15 Армия
Видео
В ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США
14:27 В стране и мире
Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для российских туристов
13:21 В стране и мире
Видео
Разрушенное здание и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по рынку в Донецке
12:57 В стране и мире
Вучич заявил, что Приштина строит базы спецназа МВД на севере Косова
12:50 В стране и мире
Американский спутник связи Galaxy 11 разрушился на орбите
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.