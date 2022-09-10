В ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США

Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: mil.gov.ua, Wikimedia

В ДНР удалось уничтожить украинскую 155-мм гаубицу М777 американского производства. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», - сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить два взвода реактивной и пять взводов вражеской ствольной артиллерии. Это произошло также в ДНР в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала СВО на Украине было уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1 929 беспилотников, 374 ЗРК, 4 870 танков и других боевых бронемашин, 830 РСЗО, 3 375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 432 единицы военной автоспецтехники.

В середине мая российское военное ведомство впервые опубликовало кадры уничтожения украинских гаубиц М777. На обнародованном видео вражеская техника была уничтожена российскими БПЛА и артиллерией. Оставшиеся в живых артиллеристы ВСУ начали спасаться бегством.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.