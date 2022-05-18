Армия МО РФ впервые показало кадры уничтожения украинских гаубиц М777 производства США В Минобороны России уточнили, что оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских 155-мм гаубиц М777 американского производства. Неприятельские гаубицы были уничтожены российскими беспилотниками и артиллерией. Как сообщили в МО РФ, расчеты российских беспилотников и средств артиллерийской разведки установили координаты артиллерийской позиции гаубиц М777. Они находились в районе населенного пункта Подгорное. Вначале операторы беспилотников нанесли по огневой позиции украинских артиллеристов ракетный удар. Несколько орудий были повреждены. «После нанесения ударов беспилотниками, украинские боевики предприняли попытку скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия в лесном массиве туда был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены», - говорится в сообщении. В Минобороны России уточнили, что оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались. Ранее в МО РФ заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено еще более 270 украинских националистов. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика