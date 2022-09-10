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В институте астрономии РАН рассказали, чем опасны обломки спутника связи Galaxy 11

Максим Крюков
14:04 10.09.2022
По словам экспертов, разлетевшиеся куски этого спутника опасны только для его ближайшего окружения.
В институте астрономии РАН рассказали, чем опасны обломки спутника связи Galaxy 11
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обломки частично разрушенного американского спутника связи Galaxy 11 могут нанести урон только объектам, которые находятся в непосредственной близости от него. Об этом «Звезде» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Разрушение - понятно, чем опасно. На орбите, на которой летают и другие работающие спутники, образуется облако обломков, которые летают бесконтрольно», - сказал он.

По его словам, разлетевшиеся куски этого спутника связи опасны только для его ближайшего окружения.

«Спутник - это просто железяка, она не разлетается на куски самопроизвольно. Это может быть именно из-за взрыва, либо он может разрушиться, если столкнулся с фрагментом какого-то космического аппарата, который разрушился до этого. Околоземное пространство, на самом деле, достаточно сильно захламлено», - добавил Вибе.

Эксперт отметил, что в космическом пространстве сейчас летает около восьми тысяч тонн различного металлолома.

Сегодня стало известно, что американский спутник связи Galaxy 11, запущенный в 1999 году, частично разрушился на орбите. Теперь его фрагменты угрожают действующим космическим аппаратам. В данный момент оператор спутника не сообщает причины фрагментации спутника. Возможно, что Galaxy 11 разрушился из-за старения экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса или солнечных панелей.

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