Американский спутник связи Galaxy 11 разрушился на орбите
Теперь его фрагменты угрожают действующим космическим аппаратам.
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Американский спутник связи Galaxy 11, запущенный в 1999 году, частично разрушился на орбите. Теперь его фрагменты угрожают действующим космическим аппаратам. Об этом сообщили в институте Российской академии наук.
В данный момент оператор спутника не сообщает причины фрагментации спутника. Возможно, что Galaxy 11 разрушился из-за старения экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса или солнечных панелей.
Сейчас специалисты наблюдают за обломками космического аппарата, чтобы предупредить возможные столкновения.
Напомним, недавно с космодрома Байконур был запущен иранский спутник дистанционного зондирования Земли. Его успешно вывели на целевую орбиту.