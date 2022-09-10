В Центр ВКС в Астраханской области впервые поступили Су-35С

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В Центр ВКС в Астраханской области впервые поступили истребители Су-35С. Самолеты войдут в состав Центра боевого применения истребительной авиации.

Экипажи ВКС России перебазировали технику из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации. За время перелета были выполнены три промежуточные посадки.

Ранее специалисты провели комплексный прием авиатехники на заводе, где были изготовлены истребители. Была проверена работа систем и механизмов в разных режимах не только на земле, но и в воздухе.

Новую авиатехнику торжественно встретили руководящий состав, губернатор региона, ветераны ВВС и представители духовенства.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.