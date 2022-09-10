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Вучич заявил, что Приштина строит базы спецназа МВД на севере Косова

Максим Крюков
12:57 10.09.2022
Глава сербской республики провел заседание Совета национальной безопасности с членами правительства и главами силовых ведомств.
Вучич заявил, что Приштина строит базы спецназа МВД на севере Косова
© Фото: Festim Beqiri, dpa, globallookpress
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Несмотря на достигнутые ранее соглашения между властями самопровозглашенной Республики Косово и руководством Сербии, под эгидой Европейского союза Приштина строит базы косовоалбанского спецназа МВД на населенном сербами севере края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сегодня глава сербской республики провел заседание Совета национальной безопасности с членами правительства и главами силовых ведомств.

«Строятся одна за другой нелегальные базы спецподразделений косовского МВД на севере Косово и Метохии. В селе Бистрица база у административной линии в зеленой зоне, строительство началось 26 февраля 2022 года и уже завершено. В селе Кошутово объект, построенный еще в 2015 году муниципалитетом, решением правительства в Приштине передан (МВД - ред.) и также завершен», - передают его слова РИА Новости.

Глава государства добавил, что окончены работы в Зубин-Потоке в селе Баньи близ административной линии в зеленой зоне, а также строится объект в Горни-Ясеновике в районе Бранково-Брдо.

«Дикости и бандитизму приштинских властей нет конца. Они ни на что из этого не имеют права. Статьей 9 Брюссельского соглашения четко определено, что косовская полиция на севере края принадлежит региональному директорату "Север", в котором 99% сотрудников должны быть сербы», - сказал Вучич.

Также, по его словам, отсутствует оповещение региональной полиции «Север» и глав муниципалитетов.

Кроме того, Александр Вучич сообщил о требовании Германии и Франции «решить проблему Косова». По словам президента Сербии, ФРГ и Францию поддержали США и Турция.

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