Иранский спутник «Хайям» успешно выведен на орбиту после старта с Байконура
Это был 12-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и четвертый - с космодрома Байконур.
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Запущенный с космодрома Байконур иранский спутник дистанционного зондирования Земли успешно выведен на целевую орбиту, заявили в ГК «Роскосмос».
«Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат"», - сообщили в госкорпорации.
Как отметили в ГК, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал важной вехой в российско-иранском двустороннем сотрудничестве.
Пуск состоялся утром 9 августа. Кроме того, на борту «Союза» в космос отправились 16 малых спутников от ведущих вузов РФ. Они займутся изучением межспутниковой связи, зондированием Земли и мониторингом экологической обстановки.