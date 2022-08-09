В стране и мире Иранский спутник «Хайям» успешно выведен на орбиту после старта с Байконура Ян Брацкий Это был 12-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и четвертый - с космодрома Байконур. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Запущенный с космодрома Байконур иранский спутник дистанционного зондирования Земли успешно выведен на целевую орбиту, заявили в ГК «Роскосмос». «Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат"», - сообщили в госкорпорации. Как отметили в ГК, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал важной вехой в российско-иранском двустороннем сотрудничестве. Пуск состоялся утром 9 августа. Кроме того, на борту «Союза» в космос отправились 16 малых спутников от ведущих вузов РФ. Они займутся изучением межспутниковой связи, зондированием Земли и мониторингом экологической обстановки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика