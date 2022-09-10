В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, в какой валюте выгодно хранить сбережения

Максим Крюков
12:32 10.09.2022
Он не рекомендовал вкладываться в иностранную валюту, отметив высокие риски операций.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В настоящее время россиянам стоит вкладываться в национальный рынок и держать деньги в российских рублях, чтобы не нести никаких внешних рисков. Об этом «Звезде» заявил экономист Александр Разуваев.

«Покупайте российские акции и рублевые депозиты. Не надо инвестировать в валюту. Это было актуально 30 лет назад, когда у нас не было финансового рынка. Кроме доллара и дойчмарки ничего не было», - сказал он.

Эксперт не рекомендовал вкладываться в иностранную валюту, отметив высокие риски операций. Однако для тех, кто все-таки хочет сделать это, по мнению Разуваева, стоит выбрать азербайджанский манат, так как эта денежная единица является нефтяной, и она очень стабильна.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписаны соглашения на сумму более трех триллионов рублей, что является рекордом для мероприятия. Он отметил, что в форуме приняли участие максимальное число гостей - более семи тысяч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 В стране и мире
Видео
Разрушенное здание и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по рынку в Донецке
12:57 В стране и мире
Вучич заявил, что Приштина строит базы спецназа МВД на севере Косова
12:50 В стране и мире
Американский спутник связи Galaxy 11 разрушился на орбите
09:28 В стране и мире
Бербок прибыла в Киев ночным поездом
08:21 В стране и мире
США в ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.