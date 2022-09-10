Эксперт рассказал, в какой валюте выгодно хранить сбережения

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В настоящее время россиянам стоит вкладываться в национальный рынок и держать деньги в российских рублях, чтобы не нести никаких внешних рисков. Об этом «Звезде» заявил экономист Александр Разуваев.

«Покупайте российские акции и рублевые депозиты. Не надо инвестировать в валюту. Это было актуально 30 лет назад, когда у нас не было финансового рынка. Кроме доллара и дойчмарки ничего не было», - сказал он.

Эксперт не рекомендовал вкладываться в иностранную валюту, отметив высокие риски операций. Однако для тех, кто все-таки хочет сделать это, по мнению Разуваева, стоит выбрать азербайджанский манат, так как эта денежная единица является нефтяной, и она очень стабильна.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписаны соглашения на сумму более трех триллионов рублей, что является рекордом для мероприятия. Он отметил, что в форуме приняли участие максимальное число гостей - более семи тысяч.