В России выявили максимум случаев COVID-19 за сутки с начала марта

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В России за сутки выявили 53 486 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 9 марта. Тогда было зафиксировано 58 675 заболевших.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве. В столице коронавирус обнаружили у 6325 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

В больницу попали 3 977 человек. Скончались 97 человек. Еще 46 023 выздоровели.

Напомним, недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости введения новых ограничительных мер и призвала соблюдать ранее озвученные рекомендации. К ним относятся использование масок в общественных местах, контроль состояния здоровья и мытье рук.