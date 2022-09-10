Эксперт призвал не продавать акции российских нефтегазовых компаний

Сейчас у них большой потенциал из-за высокой востребованности сырья.

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В данный момент нет никаких оснований продавать акции российских нефтегазовых компаний, так как у них большой потенциал из-за высокой востребованности сырья. Такое мнение высказал экономист Андрей Бунич.

«Акции и так находятся не на таких уж и низких уровнях. Относительно мирового рынка они вообще не упали. Наши нефтегазовые компании полностью соответствуют общемировой тенденции», - считает эксперт.

Более того, он уверен, что и сам финансовый рынок России будет только укрепляться. Этому поспособствует избавление зависимости от Запада.

«Многие инвесторы в мире заинтересованы в появлении нового финансового рынка. Потенциалы роста будут гораздо больше, потому что наши компании будут стоить дороже, чем раньше», - добавил Андрей Бунич.

Напомним, недавно ЦБ объявил о введении нового ограничения по покупке иностранных бумаг инвесторами. С 2023 года брокеры будут приостанавливать исполнение любого поручения по увеличению позиции по ценным бумагам эмитентов из недружественных стран.