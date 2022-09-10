В стране и мире В Донецке при обстреле рынка погиб человек Сергей Лебедев В результате атаки со стороны ВСУ загорелись торговые ряды. © Фото: itsdonetsk, Telegram Читайте нас на: Сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительным данным погиб 1 мирный житель, 1 человек ранен», - сообщил чиновник. Он уточнил, что в результате обстрелов загорелись торговые ряды. Данные о жертвах и масштабах разрушений уточняются. Напомним, накануне ВСУ устроили массированный обстрел Донецка. Прилеты зафиксировали в Петровском и Ворошиловском районах города, в результате погибли пять мирных жителей, еще как минимум семь получили ранения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика