В Донецке при обстреле рынка погиб человек
В результате атаки со стороны ВСУ загорелись торговые ряды.
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Сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным погиб 1 мирный житель, 1 человек ранен», - сообщил чиновник.
Он уточнил, что в результате обстрелов загорелись торговые ряды. Данные о жертвах и масштабах разрушений уточняются.
Напомним, накануне ВСУ устроили массированный обстрел Донецка. Прилеты зафиксировали в Петровском и Ворошиловском районах города, в результате погибли пять мирных жителей, еще как минимум семь получили ранения.