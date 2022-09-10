За время тюремного заключения в Гааге Младич перенес три инсульта и инфаркт. По мнению его адвокатов, в тюрьме он не получал соответствующей медицинской помощи.

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Бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, приговоренного Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, в тяжелом состоянии госпитализировали в Гааге с воспалением легких и проблемами с сердцем. Об этом рассказал его сын Дарко Младич.

«Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце, появились шумы. Нам сообщили, что все еще продолжается обследование, и они оповестят нас, когда появятся результаты. Я потребовал срочной передачи результатов. Состояние тяжелое, нам пообещали предоставить результаты самое позднее до понедельника», - передает его слова ТАСС.

Гаагские врачи годами скрывают от семьи состояние здоровья генерала, предоставляя медицинские анализы с большим опозданием. Младич-младший сообщил, что его отец переболел коронавирусом в начале августа, а гаагские врачи прислали результаты анализов только сейчас. Дарко выразил опасение, что его отец мог перенести еще один инфаркт.

За время тюремного заключения в Гааге Младич-старший перенес три инсульта и инфаркт. По мнению его адвокатов, в тюрьме он не получал соответствующей медицинской помощи. По словам его сына, медики лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом.

В начале лета прошло года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор экс-командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

В прошлом году сын генерала Ратко Младича Дарко сделал заявление по теме роли России в жизни своего отца. Дарко Младич заявил, что без поддержки РФ экс-командир боснийских сербов вряд ли дожил бы до решения по апелляции судей Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 8 июня.