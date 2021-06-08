«Он не был бы жив»: сын генерала Ратко Младича поблагодарил Россию за помощь отцу

Сын генерала Ратко Младича Дарко сделал заявление по теме роли России в жизни своего отца. Дарко Младич заявил, что без поддержки РФ экс-командир боснийских сербов вряд ли дожил бы до решения по апелляции судей Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 8 июня.

Дарко Младич выразил глубокую благодарность всем, кто принял участие в судьбе его отца, включая Общественный комитет помощи Ратко Младичу во главе с депутатом Павлом Сергеевичем Дорохиным, Комитет Госдумы РФ и правительство. Отдельно он отметил сам факт желания российского правительства и дипломатов обеспечить соблюдение гуманитарного права на жизнь и лечение генерала.

«Могу сказать, что если бы Россия не подключилась с критикой его лечения и условий содержания, вероятно, он сегодня не был бы жив и не дождался бы вердикта по апелляции», - подчеркнул Младич-младший в беседе с РИА Новости.

Отметим, во вторник, 8 июня, состоится оглашение решения по апелляционной жалобе приговоренного к пожизненному заключению генерала Ратко Младича. Его правозащитники и члены его семьи выражали несогласие с установленной датой, считая ее поспешной.

Бывший командир боснийских сербов 16 лет скрывался от правосудия после участия в конфликте 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине и был арестован в 2011 году. Через шесть лет Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению по более чем десятку пунктов. Еще через год адвокаты Младича подали апелляцию, и в августе 2020 года состоялись первые слушания. Защита генерала в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. По словам семьи генерала, им не представляли информации о реальном состоянии его здоровья, а медики в тюрьме ООН не проводили должного лечения.