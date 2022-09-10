В стране и мире Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы Сергей Лебедев Сделал это глава государства в дистанционном формате. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: В субботу Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Сделал это глава государства в дистанционном формате. «Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую», - подчеркнул российский лидер, обращаясь к гражданам. Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах. Они продлятся до воскресенья. Напомним, трехдневное голосование стартовало вчера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика