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Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы

Сергей Лебедев
10:02 10.09.2022
Сделал это глава государства в дистанционном формате.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В субботу Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Сделал это глава государства в дистанционном формате.

«Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую», - подчеркнул российский лидер, обращаясь к гражданам.

Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах. Они продлятся до воскресенья.

Напомним, трехдневное голосование стартовало вчера

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