Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы
Сделал это глава государства в дистанционном формате.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
В субботу Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Сделал это глава государства в дистанционном формате.
«Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую», - подчеркнул российский лидер, обращаясь к гражданам.
Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах. Они продлятся до воскресенья.
Напомним, трехдневное голосование стартовало вчера.