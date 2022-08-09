В Узбекистане стартовала подготовка к конкурсу кинологов «Верный друг»

В этом году конкурс военных кинологов впервые проводится в этой стране.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Узбекистане российские военные кинологи начали подготовку к конкурсу АрМИ «Верный друг». Сначала бойцы отработали выполнение команд собаками, затем на трассе «Дог-биатлона» им было необходимо преодолеть дистанцию почти 2,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Температура воздуха в Узбекистане сейчас выше 40 градусов, поэтому все тренировки проходят рано утром или вечером.

В международном конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана. Всего в ходе АрМИ-2022 будет проведено 34 конкурса на территории 12 государств.