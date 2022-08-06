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Достали гильзу: как прошла жеребьевка боевых машин среди команд конкурса АрМИ-2022 «Суворовский натиск»

Денис Ивлев
18:27 06.08.2022
Командам предстоит соревноваться в умении на максимальной скорости водить большие и тяжелые машины пехоты, совершать на них крутые виражи на поворотах, буквально взлетать в небо на трамплинах и нырять в искусственные водоемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Команда из России достает жребий из гильзы 30 миллиметров. Так, российские экипажи получают машины из 15 и 20 ангаров. По такому же принципу технику разыграли участники конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр - 2022 из Белоруссии, Венесуэлы и Ирана. Только китайцы машины подобрали заранее.

Российской команде достались машины ZBD-86A. Командам предстоит соревноваться в умении на максимальной скорости водить большие и тяжелые машины пехоты, совершать на них крутые виражи на поворотах, буквально взлетать в небо на трамплинах и нырять в искусственные водоемы. Интересно, что обычно российские военнослужащие ездили на отечественных БМП-3. В этом году двое из четырех экипажей решили сесть на китайскую технику, чтобы сравнить не только умения, но и характеристики машин.

Мотострелки тщательно осматривают китайские бронемашины, ведь перед подписанием акта приемки необходимо убедиться, что техника работает, и все детали - на месте.

«Наша команда тренировалась на БМП-2. Она схожа с машиной, представленной китайской стороной. Но есть отличия. Башня другая, расположение экипажа. Поэтому придется перестроиться», - объяснил тренер команды России Андрей Греков.

Команды прибыли в Китай еще в середине июля, но в КНР все еще действуют жесткие антиковидные меры. Участникам пришлось провести на карантине более двух недель и ежедневно сдавать анализ на коронавирус.

Уже через 2-3 дня у команд будет возможность полностью перебрать свои транспортные средства, проверить все технические жидкости и исправность систем, а уже 11 числа начнутся активные тренировки. Сам конкурс стартует 13 августа и продлится до 27 августа.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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