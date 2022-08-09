В китайском Тибете впервые за 2,5 года выявлены случаи COVID-19

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В китайском Тибете впервые за 2,5 года выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, зафиксированы 22 случая инфицирования COVID-19. Сообщается, что почти все выявленные заболевшие переносят вирус без ярко выраженных симптомов, пишет РИА Новости.

Последний случай заражения ковидом в Тибетском автономном районе был зафиксирован 920 дней назад. Всего на территории материкового Китая за время пандемии COVID-19 заболели 231 665 человек, более пяти тысяч из них скончались.

В минувшее воскресенье в России за сутки было зафиксировано 20 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Данный показатель последний раз фиксировался в марте. На этом фоне Роспотребнадзор посоветовал уязвимым категориям граждан надевать маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Кроме того, в ведомстве порекомендовали использовать средства для дезинфекции рук.