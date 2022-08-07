В РФ зафиксировано более 20 тысяч заражений COVID-19 впервые с марта

При этом в стране на 29,7% процентов снизилось количество госпитализаций по сравнению с предыдущим днем.

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В России за сутки было зафиксировано 20 303 случая заражения коронавируной инфекцией. Данный показатель последний раз фиксировался с марта. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал уязвимым категориям граждан надевать маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Кроме того, в ведомстве порекомендовали использовать средства для дезинфекции рук.