Силовики обезвредили в Херсоне диверсантов-наводчиков с минами и маячками

Выявить подозреваемых спецслужбам помогла жена одного из них, выступающая за проведение спецоперации по денацификации Украины.

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В Херсоне задержали местного жителя, который якобы разбрасывал по городу противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наводки тяжелой артиллерии. Выявить вероятного диверсанта помогла его супруга, пишет РИА Новости. Со слов женщины, начальство ее мужа якобы давало ему антироссийские указания.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», - передал ее показания представитель российских силовиков.

Одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось взять живым. Сейчас супруг женщины находится в следственном изоляторе. Силовикам он рассказал про схрон с оружием в лесу. С его слов, тайник на позициях ВСУ нашел его сын, поле чего мужчина решил оставить оружие у себя.