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«Лепестки» под ногами: новые кадры с окраин Соледара, где идут бои с ВСУ

Владислав Кустов
20:23 07.08.2022
Корреспонденту удалось запечатлеть кадры с места прилета снаряда, который разбросал по округе мины «Лепесток».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывал вблизи района активных боевых действий на окраине Соледара. В настоящее время в данном районе идет активная артиллерийская дуэль. Подразделения Вооруженных Сил России бьют по позициям ВСУ, украинские войска бьют в ответ, уничтожая поселок.
 
Мирных жителей на улицах не найти, так как в поселке находиться невозможно. Кроме того, корреспонденту удалось запечатлеть кадры с места прилета снаряда, который разбросал по округе противопехотные мины «Лепесток».
 
Напомним, съемочной группе «Звезды» удалось практически вплотную подобраться к месту ожесточенных боев на окраине города Соледар в Донецкой Народной республике. Так, журналисты оказались в четырех километрах от горящего завода Knauf, на территории которого идут стрелковые бои.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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