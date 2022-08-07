Армия «Лепестки» под ногами: новые кадры с окраин Соледара, где идут бои с ВСУ Владислав Кустов Корреспонденту удалось запечатлеть кадры с места прилета снаряда, который разбросал по округе мины «Лепесток». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» побывал вблизи района активных боевых действий на окраине Соледара. В настоящее время в данном районе идет активная артиллерийская дуэль. Подразделения Вооруженных Сил России бьют по позициям ВСУ, украинские войска бьют в ответ, уничтожая поселок.



Мирных жителей на улицах не найти, так как в поселке находиться невозможно. Кроме того, корреспонденту удалось запечатлеть кадры с места прилета снаряда, который разбросал по округе противопехотные мины «Лепесток».



Напомним, съемочной группе «Звезды» удалось практически вплотную подобраться к месту ожесточенных боев на окраине города Соледар в Донецкой Народной республике. Так, журналисты оказались в четырех километрах от горящего завода Knauf, на территории которого идут стрелковые бои. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика