Волонтеры из России доставили в Запорожье тысячу продуктовых наборов

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Волонтеры доставили тысячу продовольственных наборов жителям села Вознесенска Запорожской области. Пакеты сформировали прямо на пунктах выдачи, куда местные жители начинают приходить с раннего утра. Получают на себя и своих близких, отстояв длинную очередь. Выдача гумпомощи осуществляется по спискам.

Первыми наборы получают те, кому помощь необходима больше других: многодетные матери, инвалиды и пенсионеры. В индивидуальный набор, который выдают каждому, входят мясные и рыбные консервы, макароны, мука, сахар, масло, печенье и другие продукты. Кроме того, жители получили и медикаменты, которые раздают по заранее составленным заявкам.

Гумпомощь в Запорожье поступает регулярно. Продукты централизованно завозят на склады, а позже они развозятся на пункты выдачи городов и сел Запорожья. На сегодня существует более 20 таких пунктов.