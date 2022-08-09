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Reuters: американский танкер впервые доставил партию нефти в ФРГ

Виктория Ивашечкина
04:47 09.08.2022
Утверждается, что судно перевозило около 570 тыс. баррелей топлива.
Reuters: американский танкер впервые доставил партию нефти в ФРГ
© Фото: A.Savin, FAL, Wikimedia
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Американский танкер с нефтью впервые прибыл из США в немецкий порт Росток на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Refinitiv. 

Утверждается, что танкер загрузил нефть у побережья Луизианы в США и разгрузился 3 августа в германском порту Росток. Как отмечается, судно перевозило около 570 тыс. баррелей нефти.

Также в материале упоминается о том, что нефтяной терминал соединен трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами в городах Шведт и Лойна.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что страны юга Европы и Средиземноморья тайно проводят рекордные закупки российской нефти. Как утверждается, поставки в Италию достигли максимума за последние семь недель, в Турцию - максимума за шесть недель. Испания, в свою очередь, приняла первую с апреля партию сырой нефти марки Urals (с поставкой из Казахстана).

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