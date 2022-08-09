Компактный и маневренный: кадры работы БПЛА «Орлан-10» на Украине

Аппараты могут находиться в воздухе по несколько часов и улетать за сотни километров.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летательный аппарат, беспилотный и компактный. Помещается в один небольшой ящик. «Орлан‐10» легко перемещается и собирается силами одного человека.

Оперение аппарат получает на стартовой площадке. Крылья - консоли, камера вместо зоркого глаза. На сборку даются считанные минуты. Проверка систем проводится дистанционно.

Оператор БПЛА находится в укрытии, в отдалении от стартовой площадки. Запуск можно произвести практически в любой местности. Для этого не требуется специальных условий. В зависимости от целей на беспилотник можно установить средства радиоэлектронной борьбы. Способные, например, глушить сотовую связь или отслеживать местоположение абонентов.

Но основная задача - это разведка. «Орланы» могут находиться в воздухе по несколько часов и улетать за сотни километров.

Цели определяются, их координаты передаются нашим артиллеристам. С помощью беспилотника можно как корректировать огонь, так и зафиксировать уничтожение цели. Обнаружить цели можно до 120 км.

Используя полученные данные, ежедневно российские военные наносят огневое поражение по десяткам целей. Расчеты беспилотников успешно работают в сложных условиях противодействия радиоэлектронных средств и расчетов ПВО противника.

Тепловизор позволяет вести эффективную разведку даже в ночное время. Не оставляя неприятелю шансов спрятать позиции в лесистой местности.

Ранее были опубликованы кадры совместной работы беспилотников «Орлан-10» и РСЗО «Ураган» на Украине. Благодаря оптике дрона, на земле оператор видит четкую картинку. В деталях можно разглядеть любой объект, в том числе замаскированные позиции противника.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Павел Кольцов, Николай Баранов.