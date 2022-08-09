ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк снарядами «натовского» калибра

Всего в ходе очередной атаки со стороны украинских военных было выпущено девять снарядов.

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ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк. В ходе атаки было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

Как уточняется, Червоногвардейский район Макеевки украинские военные обстреляли в 00:30. Кировский район Донецка был обстрелян снарядами в 01:10. Напомним, артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

ВСУ нанесли несколько хаотичных ударов из РСЗО «Град» по жилым кварталам и социальным объектам Донецка 6 августа. Как сообщили СМИ, прямым попаданием снаряда был разрушен склад сантехники по улице Щорса, который привел к пожару.