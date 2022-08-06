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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Ирина Елагина
15:49 06.08.2022
Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов из РСЗО «Град» по Донецку.
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Вооруженные силы Украины нанесли несколько хаотичных ударов из РСЗО «Град» по жилым кварталам и социальным объектам Донецка 6 августа. Об этом сообщило РИА Новости.

«В Киевском районе города на улице Челюскинцев - прямое попадание в квартиру на 7 этаже. К счастью, хозяйка в этот момент находилась на работе», - передает военкор агентства из Донецка.

Кроме того, по данным СМИ, прямым попаданием разрушен склад сантехники по улице Щорса, начался пожар, к тушению приступили пожарные. В настоящее время обстрелы продолжаются.

Ранее «Звезда» сообщила, что ВСУ обстреляли школу №21 в Донецке.

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