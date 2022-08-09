Опубликованы кадры «сражения» Байдена с пиджаком и солнцезащитными очками

Американскому лидеру не удалось быстро привести себя в порядок после выхода из вертолета.

© Видео: c-span.org © Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Джо Байден во время рабочего визита в Кентукки запутался в пиджаке и уронил на землю солнцезащитные очки. Кадры «борьбы» главы государства с предметами гардероба публикует C-Span.

На видеозаписи Байден, выйдя из вертолета, пытается надеть пиджак, однако ему не удается поймать левый рукав. На помощь американскому лидеру приходит его супруга Джилл, с ее помощью президенту наконец удается одеться.

После этого 79-летнего президента постигла еще одна неудача: сползшие с переносицы очки начали падать. Байден пытались поймать их, но у него ничего не вышло.

Американский лидер за последние две недели дважды переболел коронавирусом. Накануне тест Байдена на COVID-19 второй раз показал отрицательный результат, врач разрешил ему вернуться к очной работе. После этого президент отправился в пострадавший от наводнений штат Кентукки.