Байден неоднократно прервал выступление в Белом доме из-за кашля и насморка

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Переболевший COVID-19 президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме во вторник, 9 августа, неоднократно прерывал речь из-за кашля и насморка. Несмотря на это, после выступления американский лидер пожал руки присутствующим.

Байден выступал на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников на лужайке у Белого дома, где присутствовало несколько десятков человек. В течение часа американский лидер покашлял не менее 20 раз и неоднократно использовал носовой платок, а также, предположительно, положил в рот таблетку.

При этом после речи гости мероприятия подошли к Байдену вплотную для общей фотографии, президент также пожал руки спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, главе американского министерства торговли Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге пояснила, что у президента наблюдаются «остаточные явления» после перенесенной инфекции. Она отметила, что Байден страдал от кашля еще до заражения коронавирусом и время от времени он пользуется ингалятором.

Байден переболел коронавирусом дважды за последние две недели. После двух отрицательных тестов 7 августа врач президента разрешил ему вернуться к очной работе. Во время визита в штат Кентукки накануне Байден утверждал, что чувствует себя хорошо.