Байден появился на публике после коронавируса и рассказал о своем самочувствии

На опубликованных кадрах видно, как президент США спускается по трапу самолета в черной защитной маске в компании своей супруги Джилл.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Американский лидер Джо Байден впервые появился на публике после перенесенной уже второй раз за последний месяц коронавирусной инфекции.

На опубликованных кадрах видно, как президент США спускается по трапу самолета в черной защитной маске в компании своей супруги Джилл.

Затем Байден и первая леди снимают маски. Президент направляется к журналистам, которые в первую очередь атакуют его вопросами о состоянии здоровья и самочувствия.

«Все хорошо», - повторил несколько раз глава государства.

О том, что 79-летний Байден повторно заразился COVID-19, стало известно 30 июля. На следующий день он записал видеообращение со своей овчаркой на диване, в котором рассказал о своем состоянии. Шестого августа сообщалось, что лидер Штатов получил отрицательный тест на коронавирус.