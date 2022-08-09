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Продумать каждый шаг: как военные прошли полосу препятствий на конкурсе АрМИ «Морской десант»

23:34 09.08.2022
На полигоне Хмелевка под Калининградом начались тренировки сборных команд.
Продумать каждый шаг: как военные прошли полосу препятствий на конкурсе АрМИ «Морской десант»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участники конкурса АрМИ «Морской десант» под Калининградом впервые опробовали полосу препятствий, где уже скоро разгорится жаркая схватка за медали. На полигоне Хмелевка начались тренировки сборных команд. Для гостей из Венесуэлы и других стран - это шанс получше узнать трассу. Все-таки домашняя «Тропа разведчика» отличается от российской.

Полоса препятствий - одно из самых сложных испытаний конкурса «Морской десант». Здесь важна скорость, сила, выносливость, все делается «на рывок», все очень быстро.

Тысяча двести метров и чуть больше восьми минут, чтобы победить. Это при хорошей подготовке. Но сегодня можно не торопиться. Гости тщательно продумывают каждый шаг.

Возле каждого препятствия подробное обсуждение деталей и распределение ролей. Зачет всегда идет по последнему, поэтому проходить дистанцию надо только вместе. Да и большинство препятствий устроены так, что в одиночку с ними не справиться.

А это, пожалуй, один из самых эффектных элементов полосы препятствий. Совершенно гладкий, отполированный тысячами рук телеграфный столб. Чтобы пройти этап, нужно зажечь сигнальный дым на высоте порядка десяти метров.

Больше всего подготовленных тактических приемов, разумеется, у хозяев трассы, сборной России. И наши парни щедро делятся опытом и профессиональными секретами.

Игорь Высоцкий - командир отделения, в «Морском десанте» принимает участие третий год подряд. В себе и своих товарищах уверен, упустить победу из рук не боится.

Сборная Гвинеи выставила одно отделение. Для них это первый опыт. Тем не менее, комом, как первый блин, он не будет. В этом уверен капитан команды, большой любитель русских пословиц и поговорок.

Простых элементов на этой полосе нет. Два десятка тяжелых и очень тяжелых. Плюс челночный бег, когда скоростные участки сменяются высокими заборами или местами, где можно разве что проползти.

Одно из самых несложных, на первый взгляд, испытаний - узкий тоннель под железнодорожной насыпью. Казалось бы, все просто, а вы попробуйте, когда позади уже половина дистанции, руки-ноги наливаются свинцом и потерять нельзя ни одной секунды.

До начала первых стартов еще почти неделя. Уйма времени для подготовленного морпеха, при условии, что тренироваться придется ежедневно.

В июне морские пехотинцы опробовали себя в новом испытании АрМИ. Так, испытание «Корабельный антитеррор» в рамках конкурса «Морской десант» в этом году проводится впервые.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Максим Румянцев, Николай Баранов

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